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Kocası tarafından acımasızca öldüren kadın defnedildi

7 saat önce

Kocası tarafından acımasızca öldüren kadın defnedildiANKARA - Ankara'da kocası İbrahim Köksal tarafından boğularak ve bıçaklanarak öldürülen Sibel Köksal toprağa verildi.

Kocası tarafından acımasızca öldüren kadın defnedildi

ANKARA - Ankara'da kocası İbrahim Köksal tarafından boğularak ve bıçaklanarak öldürülen Sibel Köksal toprağa verildi.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesi 274'uncu caddesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Sibel Köksal, kocası İbrahim Köksal tarafından boğulup, bıçaklanarak öldürüldü. İbrahim Köksal, Sibel Köksalı öldürdükten sonra kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Sibel Köksal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim Köksal polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sibel Köksal'ın cansız bedeni ise olay yerinden kaldırıldı. Sibel Köksal'ın cenazesi bugün Ahmed Efendi camiin'den kaldırılarak, ağıtlar arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

İbrahim Köksal, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:02 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Gülsüme sancar: Bir kadın cinayeti daha allahın verdiği bu canı alma hakkını kendilerinde hisseden bu takıntılı insanlar allah'ım sizi bildiği gibi yapsın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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