Kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

12.09.2022 22:29
Kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

ERZİNCAN'da 2 çocuk annesi Handan Ö. (30), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Ahmet Ö. (31) tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

ERZİNCAN'da 2 çocuk annesi Handan Ö. (30), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası Ahmet Ö. (31) tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı Ahmet Ö., olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Handan Ö., aralarında geçimsizlik yaşadığı eşi Ahmet Ö. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet Ö., akşam saatlerinde eşinin yaşadığı eve geldi. Çift konuşurken, yeniden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçak çıkaran Ahmet Ö., kaçmaya çalışanm eşini önce sırtından daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Handan Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olar 2 çocuk annesi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uzaklaştırma kararına ihlal ederek gittiği evde eşini bıçakladıktan sonra kaçan Ahmet Ö. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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