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KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika

KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı

10.01.2022 17:51
KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı

Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadının, kız kardeşinin Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanması sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı.

Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadının, kız kardeşinin Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanması sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eşi tarafından darbedilen ve bıçakla yaralanan A.N.K. ile zanlı H.K. tarafından rehin alınan kız kardeşi G.İ, KADES uygulaması yardımıyla polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu.

KADES'ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine 3 dakikada intikal ederek daha müessif bir olayın yaşanmasının önüne geçti.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da olaya kısa sürede müdahale eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Kadınların bu uygulamayı indirdiğinde, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak ilgili güvenlik görevlilerinin kadının bulunduğu lokasyona elektronik sistemlerdeki algılama vasıtasıyla geldiklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bir başkasına yönelik şiddete şahit olan kadınlarımız yine bu uygulama sayesinde hem insani hem de vicdani görevlerini yerine getirerek şiddetin de önüne geçmeye yardımcı oluyorlar. Biz bu uygulamayı çok önemsiyoruz. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

H.K, dün, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında eşi A.N.K'yi bıçakla yaralamış, yaralanan kadın, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı
KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı

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Kırıkkale, KADES, Polis, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADES uygulaması Kırıkkale'de bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika
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