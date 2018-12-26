Son Dakika Haberleri: Kocası Tarafından Çekiç ve Bıçakla Öldürülen Kadının Cesedi Adli Tıpa Kaldırıldı

Kocası Tarafından Çekiç ve Bıçakla Öldürülen Kadının Cesedi Adli Tıpa Kaldırıldı

10 dakika önce

Adana'da kocası tarafından çekiç ve bıçakla öldürülen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kocası Tarafından Çekiç ve Bıçakla Öldürülen Kadının Cesedi Adli Tıpa Kaldırıldı, System.String[]
Adana'da kocası tarafından çekiç ve bıçakla öldürülen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3915. sokaktaki bir evde meydana gelen olayda 2 çocuk babası Harun Ç. (45) 20 yıllık eşi Sevda Ç.'yi (38) kafasına ve yüzüne çekiçle vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra Harun Ç. komşularının yanına gelerek eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Harun Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, öldürdüğü eşi Sevda Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sevda Ç.'den geriye kalan özel eşyalar incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, 3. Sayfa
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