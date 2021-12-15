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Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu - Son Dakika

Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu

15.12.2021 17:52

Adıyaman'da 17 yaşındaki kızıyla birlikte eşi tarafından öldüresiye darbedilen 40 yaşındaki kadın, kendini evden dışarıya atarak köy yoluna kadar inmeyi başardı ancak bir süre sonra yol kenarına yığılıp kaldı. Vatandaşların üşümesin diye diye üstünü montla örttüğü kadın, kızı ile birlikte sığınma evine yerleştirildi.

Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünde kahvaltı yapan R.T., 17 yaşındaki kızı S.T. ve 40 yaşlarındaki karısı İ.T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında iddialara göre R.T., eşi İ.T.'yi darp etmeye başladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YIĞILIP KALDI

Öldüresiye dövülen İ.T., kendisini evden dışarıya atarak köy yoluna kadar indi. Koca şiddetinden kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra yol kenarına yığılıp kaldı. Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz yatan İ.T.'nin yanına yaklaştı. Buz gibi havada yol kenarına düşen yaralı kadının üzerine vatandaşlar kendi montunu örterek üşümemesi için elinden geleni yaptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kıpırdayacak hali olmayan kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.T., isimli kadın, Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DARBEDİLEN KIZIYLA BİRLİKTE SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan yine babası tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki S.T. isimli kız çocuğu ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp edilen anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu
Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu
Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu
Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından darp edilen kadın, yerde hareketsiz halde bulundu - Son Dakika


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