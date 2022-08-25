Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı

25.08.2022 11:22

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan adlı şahıs, eşi Leyla Karaaslan ile 3 kızını silahla katletti. Yaşanan acı olay sonrası maktuleler ağıtlar yakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gece İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu ise şans eseri katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silah ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kızı ve annelerinin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kocası tarafından katledilen anne ve 3 kızı, ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı

"SESLER DUYDUM"

Ekipler tarafından gözaltına alınan Karaaslan'ın ilk ifadesi ise ortaya çıktı. Kan donduran olaya ait detayları anlatan Karaaslan, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" ifadelerini kullandı.

Kocası tarafından katledilen anne ve 3 kızı, ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı

AĞITLARLA DEFNETTİLER

Kocası Hasan Karaaslan tarafından 3 çocuğuyla birlikte uykuda pompalı tüfekle öldürülen Leyla Karaaslan ve 3 çocuğu Derya (17), Melek ve Şerife yapılan otopsiden sonra cenazeleri baba evine getirildi. İdil'e bağlı Tılela köyüne getirilen cenazeler köy camisinde cenaze namazları kılındı. Daha sonra tabutları omuzlar üzerinde ve ağıtlar eşliğinde köyün mezarlığına getirilerek defin edildi. Defin sırasında Leyla Karaaslan'ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı.

Kocası tarafından katledilen anne ve 3 kızı, ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı
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Yardım beklerken gölgesinde oturduğu tır hareket etti, feci şekilde can verdi Yardım beklerken gölgesinde oturduğu tır hareket etti, feci şekilde can verdi Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi
Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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