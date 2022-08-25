Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı

Önceki gece İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu ise şans eseri katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silah ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kızı ve annelerinin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"SESLER DUYDUM"

Ekipler tarafından gözaltına alınan Karaaslan'ın ilk ifadesi ise ortaya çıktı. Kan donduran olaya ait detayları anlatan Karaaslan, "Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum" ifadelerini kullandı.

AĞITLARLA DEFNETTİLER



Kocası Hasan Karaaslan tarafından 3 çocuğuyla birlikte uykuda pompalı tüfekle öldürülen Leyla Karaaslan ve 3 çocuğu Derya (17), Melek ve Şerife yapılan otopsiden sonra cenazeleri baba evine getirildi. İdil'e bağlı Tılela köyüne getirilen cenazeler köy camisinde cenaze namazları kılındı. Daha sonra tabutları omuzlar üzerinde ve ağıtlar eşliğinde köyün mezarlığına getirilerek defin edildi. Defin sırasında Leyla Karaaslan'ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı.