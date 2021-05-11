Kocası tarafından katledilen kadının komşuları olay sonrası yaşanılanları anlattı - Son Dakika

Eşi tarafında önce eziyete uğrayıp ardından da bıçaklanarak canice katledilen Zeynep Erdoğan'ın komşuları olayın ardından yaşananları anlattı.

Çankaya'daki bir evde 8 aylık evli olduğu eşine ve üvey evladına eziyet ettikten sonra eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan, yaşanan olaydan sonra kaçmıştı. Kısa sürede yakalanan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vahşice katledilen Zeynep Erdoğan'ın komşuları ise olaydan sonra yaşananları anlattı.

"Çocuğun dışarıya çıkıp bağırarak yardım istemesiyle olay ortaya çıktı"

Zeynep Erdoğan'ın komşularından Senay Ertem, Böyle bir cinayetin herkesi sarstığını dile getirerek, "Biz o gün evdeydik. Kapının önüne çıktığımızda ambulansları ve polis arabalarını gördük. Şaşırdık, şok geçirdik. Aldığımız bilgiler çerçevesinde içeride bir cinayet işlendiğini öğrendik. 14 - 15 yaşlarında bir çocuğu dışarıya çıkarmışlardı. Yara bere içindeydi. Sonra öğrendik çocuğun ağzını bantlamış, iplerlerle bağlamış çocuğu. Çocuk 12 saat içeride bağlı kalmış sonra kendi imkanlarıyla bodrum kattan bahçeye sürünerek geçmiş. O çocuğun dışarıya çıkıp bağırarak yardım istemesiyle olay ortaya çıktı. Çocuğun akranları park görevlilerine haber vermiş. Onlar da polise haber vermiş. Bu kadar yakınımızda işlenen çok vahşice bir cinayet hepimizi sarstı. Çok yakın görüşmelerimiz yoktu ama şahsen tanıdığımız inşalardı. Onların böyle bir vahşetin hem faili hem mağduru olması kanımızı dondurdu. O çocuğun hali, yaşadığı travmayı düşündükçe çok etkileniyoruz. Çok ağır bir şey" ifadelerine yer verdi.

"Oğlan kendini kurtarıp dışarıdakilere haber verdikten sonra polisi aramışlar"

Erdoğan'ın bir diğer komşusu Görkem Ertem ise, "Burada bir doktor hanım oturuyordu. Yeni evlenmiş 8 ay önce falan. Aralarında bir tartışma çıkmış, kimsenin haberi olmayan. Öğlen saatlerinde üvey oğlunu bağlamış. Oğlanı gördük biz burada. Ondan sonra da polis geldi ambulans geldi. Oğlana biraz işkence etmiş. Onu hastaneye götürdüler. Kadını da bıçaklayarak öldürmüş. Olayın yaşandığı gün kimse bir şey görmemiş, duymamış. Adam eşini öldürdükten sonra gitmiş. Oğlan kendini kurtarıp dışarıdakilere haber verdikten sonra polisi aramışlar. Daha önce hiç kavga sesi duymuyorduk" şeklinde konuştu. - ANKARA