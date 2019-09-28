Son Dakika Haberleri: Kocası tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı
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Kocası tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci (19) ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kocası tarafından katledilen Melike son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün akşam saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci (19) ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir aralarında ailevi problemler olduğu iddia edilen eşi Sezer Ç. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Melike Demirci'nin (19) cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Kozan'a getirildi. Melike Demirci'nin cenaze törenine burada acılı ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Melike Demirci cenaze namazının kılınarak cemaatten helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı eşi Sezer Ç. İse dün akşam çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hukuk Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı kaydedildi.

(İHA)

Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
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