Kocası tarafından kızının önünde öldürülen Fatma Kökoğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Fatma Kökoğlu'nun oğlu Uğur Kökoğlu, 'Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben sözün bittiği yerdeyim. Allah hayırlısı neyse onu versin" dedi.

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