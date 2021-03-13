Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinin Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, şüpheli ise kiralık olduğu belirlenen bir araç ile olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar tarafından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüsna Temurtaş, Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirirken, Temurtaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, şüpheli Hüseyin Temurtaş'ın olay yerinden kaçmasının üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Temurtaş'ın kullandığı kiralık araç bir süre sonra park halinde bulunurken, yaya olarak kaçmaya devam şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, çiftin sık sık tartıştıkları ve Hüsna Temurtaş'ın bir süre önce baba evine gittikten sonra tekrar kendi evine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA