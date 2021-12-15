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Kocası tarafından öldüresiye dövüldü - Son Dakika

Kocası tarafından öldüresiye dövüldü

15.12.2021 20:18

Kocası tarafından öldüresiye dövüldü Şiddetten kaçarken yol kenarına yığılıp kaldı Yol kenarında baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Kocası tarafından öldüresiye dövüldü

Şiddetten kaçarken yol kenarına yığılıp kaldı

Yol kenarında baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyünde kahvaltı yapan R.T., 17 yaşındaki kızı S.T. ve 40 yaşlarındaki karısı İ.T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında iddialara göre R.T., eşi İ.T.'yi darp etmeye başladı. Öldüresiye dövülen İ.T., kendisini evden dışarıya atarak köy yoluna kadar indi. Koca şiddetinden kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra yol kenarına yığılıp kaldı. Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz yatan İ.T.'nin yanına yaklaştı. Buz gibi havada yol kenarına düşen yaralı kadının üzerine vatandaşlar kendi montunu örterek üşümemesi için elinden geleni yaptı. Kıpırdayacak hali olmayan kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.T., isimli kadın, Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yine babası tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki S.T. isimli kız çocuğu ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp edilen anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından öldüresiye dövüldü - Son Dakika


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