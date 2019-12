Kocası tarafından öldüresiye dövülen elif, o anları anlattı - Son Dakika

Kocası tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet K. tarafından dövülüp, gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen Elif Kesler (30), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten Elif Kesler, "Bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşti. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstediğim tek şey; her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdiö dedi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli oldukları öğrenilen Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Kesler, eşini dövdü. Mehmet Kesler, yaralanan eşini aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi kadın, hastanede tedavi altına alındı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Elif Kesler'in kavga sırasında gözüne darbe aldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

O ANLARI ANLATTI

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Servisi'nde tedavisi süren Elif Kesler, yaşadığı o anları anlattı. Ekonomik gücünün olmadığını ve sadece ailesinden manevi destek aldığını ifade eden Elif Kesler, "Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum, can güvenliğim yok. İstediğim tek şey her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi. Konuşurken bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşmeye başlamıştı. Kaçmak için dış kapıya doğru koşmaya başladım. İzin vermedi ve kapıyı geri kapattı. Çocuklar evdeydi ve o anlarda çığlık attılar. Apartmanda bağırdığım için çok sinirlendi ve beni içeri soktuktan sonra dövmeye başladı. Ben kötü bir şey yapmadım. Kötülük yapana bile bu ceza verilmez. Haftanın her günü çalışıyor, sadece pazar günü izinli. O günü de ava giderek değil, bizimle geçirmesini istedim. Bunda kötü olan ne var? Ben kötü olan ne yaptım? Şiddet uygulamak, konuşmaktan daha kolay geliyor ona. Çocukluğundan gelen bir psikolojik problemi olabilir. Bir an iyi, bir an kötü oluyordu. Şu an ihtiyacım olan tek şey çocuklarımın yanımda olması. Boşanmak istiyorumö dedi.