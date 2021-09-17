Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim - Son Dakika

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Zonguldak'ta bir süredir işsiz olan Emrah Y.'den boşanmak isteyen 28 yaşındaki Gülten Yankın, yaklaşık bir ay önce 7 yaşındaki oğluyla birlikte ayrı eve taşındı. Bir fabrikada işe başlayarak evini geçindirmeye çalışan Gülten Yankın, dün öğlen saatlerinde eşinin silahlı saldırısına uğradı. Dış kapının eşiğinde tek kurşunla öldürülen Gülten Yankın'dan geriye gözü yaşlı oğlu kaldı.

KAÇTIĞI KÖYDE YAKALANDI

Olay sonrası 20 kilometre uzaklıktaki köye kaçan katil zanlısı koca ise Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirilen katil zanlısı koca, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ALDATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Hakim karşısına çıkan Emrah Y., kaçarak evlendikleri eşini çok sevdiğini ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi. Eşinin boşanmak istemesini gururuna yediremediğini öne süren zanlı, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine de eşini öldürdüğünü söyledi. Zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Zanlı cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.