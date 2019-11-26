Son Dakika Haberleri: Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı
Son Dakika Güncel Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı - Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı

6 saat önce

Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban, katledildiği sokakta kadınlar tarafından karanfillerle anıldı.

Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban katledildiği yerde karanfillerle anıldı, System.String[]

Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban, katledildiği sokakta kadınlar tarafından karanfillerle anıldı.


25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Hafize Kurban öldürüldüğü sokakta bir grup kadın tarafından karanfillerle anıldı. Geçtiğimiz 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203. Sokak'ta boşanmak üzere olduğu eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp ve boğazı kesilen Kurban, kadınlar tarafından unutulmadı. Kurban'ın, öldürüldüğü sokağa gelen kadınlar karanfiller ile 'Hafize Kurban için adalet' yazılı dövizler bıraktı.


Grup üyeleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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