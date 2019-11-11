Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban için adalet istediler

Sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar Kurban için adliye önünde basın açıklaması yaptı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz Ağustos ayında sokak ortasından boşanmak istediği kocası tarafından boğazı kesilerek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban'ın bugün görülecek davası öncesi sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar adliye önünden basın açıklaması yaptı. Kadınlar 'Hafize Kurban İçin Adalet' pankartı ile açıklama yaptı.

Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hafize Kurban boşanmak istediği eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava başladı. Davanın bugün görülecek ilk duruşması öncesi Denizli Adliyesi önünden bir araya gelen kadınlar basın açıklaması yaptı. Hafize Kurban İçin Adalet' pankartı ile yapılan basın açıklamasında kadın cinayetlerine karşı tepkiler dile getirilerek, kadına karşı şiddetin ve cinayetlerin son bulması istendi. Slogan atan kadınlar Hafize Kurban için adalet isteyerek katil zanlısı kocanın hak ettiği ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Basın açıklaması yapan grup üyeleri ardından olaysız bir şekilde dağıldı.