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Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu - Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu

21.02.2022 16:39
Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu

Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu kocasının evine eşyalarını almak için gittiği sırada silahla öldürülen kadın için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.

Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu kocasının evine eşyalarını almak için gittiği sırada silahla öldürülen kadın için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Aralık 2021 tarihinde Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokakta meydana geldi. Güzin Çetin (35) bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinden habersiz yaşadıkları eve eşyalarını almaya gitti. Evde çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Çetin, bir süre eşi ile boğuştuktan sonra silahını çekerek Güzin Çetin'e iki el ateş etti. Kafasına isabet eden iki kurşun ile yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Turgay Çetin de aynı silahı kafasına doğrultularak intihar etti. Çiftin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi. Öldürülen Çetin için ailesi tarafından Şanlıurfa Dergah Camisinde, mevlit okutuldu. Mevlide Güzin Çetin'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Mevlide katılan Güzin Çetin'in yakını Selahattin Haslak, "Bu mevlit 52 gün önce Kocaeli de öldürülen Şanlıurfalı Güzin Çetin için okutuldu. Allah ailesine ve yakınlarına sabır versin, üzücü bir olay oldu. Bu tür olayların bir daha yaşanamaması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okunan mevlidin ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ŞANLIURFA

Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu
Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu
Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu

YORUMLAR
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Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu Derede erkek cesedi bulundu Derede erkek cesedi bulundu Dere içerisinde ceset bulundu Dere içerisinde ceset bulundu

Başiskele, Şanlıurfa, Kocaeli, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından öldürülen kadın için mevlit okutuldu - Son Dakika


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