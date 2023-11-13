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Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Kayseri'de Bulundu - Son Dakika

Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Kayseri'de Bulundu

Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Kayseri\'de Bulundu
13.11.2023 23:24  - Güncelleme: 23:25

KAYSERİ'de, hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşi Hasibe Soykuk'u (51) başına ser bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de, hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşi Hasibe Soykuk'u (51) başına ser bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesindeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre S.A.S., hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere  hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Kayseri'de Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Kayseri'de Bulundu - Son Dakika
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