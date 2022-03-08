Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

08.03.2022 14:03

Bir son dakika haberine göre Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı Koca cinayetine kurban giden kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toprağa verildi Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar...

Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Koca cinayetine kurban giden kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toprağa verildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde temizlik görevlisi olan 4 çocuk annesi Remziye Yücel (46), sabah işe gitmek için önceki gün evden çıkmış İmamağa Mahallesi 1975 Sokak'ta yürüdüğü esnada boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Zeynal Yücel ile karşılaşmıştı. Aracından inen Zeynal Yücel pompalı tüfekle 4 çocuğunun annesi olan Remziye Yücel'i başından vurarak ağır yaralamış ve daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remziye Yücel, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastane morgundan cenazesi yakınları ve hastanede çalışan arkadaşları tarafından alınan Remziye Yücel, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine götürüldü. Remziye Yücel'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, hastane personelleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

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Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman, Çocuk, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın, Kadınlar Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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