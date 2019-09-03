Son Dakika Haberleri: Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

8 saat önce

Ankara'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi, System.String[]

Ankara'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.


Olay Ankara'nın Mamak ilçesi 274'uncu caddesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Sibel K., kocası İbrahim K. tarafından boğulup bıçaklanarak öldürüldü. Ardından İbrahim K., kendini polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sibel K.'nin cansız bedeni ise olay yerinden kaldırıldı. Sibel K.'nin cenazesi bugün Ahmed Efendi Camii'nden kaldırılarak ağıtlar arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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