Son Dakika Haberleri: Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kadın memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kadın memleketi Manisa'da toprağa verildi.


İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocası Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O. için memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde düzenlenen tören sonrası Ceylan O. Kırtık Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Öte yandan Ceylan O.'nun şiddetli geçimsizlik nedeniyle Yunus O.'dan boşanacağı ve bu ay mahkemesinin görüleceği öğrenildi.


Olayın geçmişi


Edinilen bilgiye göre olay, 1 Aralık akşamı 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı alan ve ayrı yaşamaya başlayan Yunus O. ve Ceylan O. çifti sokak ortasında karşılaştı. Yunus O. ile Ceylan O. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O.'yu bıçaklayarak yaraladı. Yunus O. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ceylan O.'yu gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ceylan O.'yu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralı Ceylan O., iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O., polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. - MANİSA

Gaziemir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere halktan tepki geldi Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:43:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]