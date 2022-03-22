Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

22.03.2022 15:09

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kocası tarafından sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki kocası Fahri K. tarafından evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Fadime K'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kadının cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden kadının yakınları, mezarlıkta uzun süre gözyaşı döktü.

Bu arada, polis ekipleri, firari zanlının mezarlığa gelme ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Yeşiltepe Mahallesi'nde Fadime K, evine yaklaştığı sırada sokakta boşanma aşamasında olduğu kocası Fahri K. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçmıştı.

Çiftin kızı N.K'nin de olaya şahit olduğu öne sürülmüştü.

Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarıyla ayrı eve taşındığı belirtilmişti.

Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

YORUMLAR
500
Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Sahilde ölü bulunan çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü

Adli Tıp Kurumu, Sarıçam, Otopsi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement