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Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

18.01.2022 19:26

Adıyaman'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mahmut Işık tarafından sokak ortasında öldürülen Canan Işık'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. Işık'ın olay sırasında yanında bulunan iş arkadaşına "'Özlem abla beni kurtar' dediği öğrenildi. Diğer yandan çiftin bugün boşanma davası olması ise duyanları bir kez daha kahretti.

Canan ve Mahmut Işık, 6 yıl önce görücü usulü evlendi. 2 çocukları olan çift, şiddeti geçimsizlik nedeniyle son 2 yıldır tartışmalar yaşadı. Birkaç kez ayrılık kararı alan ve Kadın Sığınma Evi'ne yerleşen Canan Işık, aile büyüklerinin araya girmesiyle yeniden Mahmut Işık'ın yanına döndü. 3 ay önce şiddet gören Canan Işık, 2 çocuğunu da alarak Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti ve aralık ayında Mahmut Işık'tan boşanmak için dava açtı.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAYA ÇALIŞIYORDU

Canan Işık, bir hafta önce bir güzellik merkezinde iş bulunca, çocuklarıyla sığınma evinden ayrılıp kiraladığı evde yaşamaya başladı. Boşanma davasının bugün görülecek duruşması öncesi, dün akşam, Turgut Reis Mahallesi'nde, mesai arkadaşı Özlem Özbağ ile yürüyen Canan Işık ile yanına gelen eşi Mahmut Işık arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mahmut Işık yanındaki bıçakla Canan Işık'ı sırtından defalarca bıçaklayarak kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri yürek dağladı: Abla beni kurtar

1.80 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Eşini öldürüp kaçan Mahmut Işık, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mahmut Işık'ın 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyete götürülen ve bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Işık'ın, bugün görülecek dava öncesi yeniden birleşme teklifine olumsuz yanıt vermesiyle öfkelenip eşini öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Sorgulaması süren Işık, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecek. Olayın ardından çiftin 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri yürek dağladı: Abla beni kurtar

"KIZIMI BİZDEN KOPARAN İDAM EDİLSİN"

Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan ve haberi duyup kızının cenazesini almak için Adıyaman'a gelen Canan Işık'ın babası Muzaffer Urun, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Kızının evliliğinin son 3 yılında sürekli şiddet gördüğünü anlatan Muzaffer Urun, "Her gün kadın şiddeti yaşanıyor ve kadınlar katlediliyor. Benim 3 oğlum, 1 kızım vardı. O da cinayete kurban gitti. Kızımı bizden koparan idam edilsin. Perişan olduk. Artık kadına şiddet son bulsun, kadına el kaldıranlar en ağır cezayı alsınlar. Hatta idam cezası versinler. Bugün kızımın mahkemesi vardı ama dün katledildi. Kadınlarımıza yazık günah, yeter artık. Kızıma bunu yaşatanlar en ağır cezayı alsın" diye konuştu.

Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri yürek dağladı: Abla beni kurtar

"SON SÖZÜ ÖZLEM ABLA BENİ KURTAR OLDU"

Olay anında Canan'ın yanında olan mesai arkadaşı Özlem Özbağ ise arkadaşının kollarında can verdiğini belirterek, "Son sözü 'Özlem abla beni kurtar' oldu. Kurtaramadım, gücüm yetmedi. Kadın ölümlerinin önüne geçilsin. Artık ölmek istemiyoruz. Çalışmaya başlamıştı ve geleceğe umutla bakıyordu" dedi. Canan Işık'ın, otopsi işlemlerinin ardından Kars'ın Susuz ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri yürek dağladı: Abla beni kurtar
Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri yürek dağladı: Abla beni kurtar
Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri yürek dağladı: Abla beni kurtar
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Mahmut Işık, Adıyaman, Boşanma, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı - Son Dakika
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