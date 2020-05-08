Kocası tarafından tabancayla vurulan kadın öldü - Son Dakika

Kocası tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

SİVAS - Sivas'ta kocası tarafından tabanca ile vurulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göle olay bugün saat 14.00 sularında Sivas kent merkezi İnönü Mahallesinde bulunan Karanfil Sokakta meydana geldi. Evlerinde eşi ile Münevver ile tartışan Fevzi Albaç silahını çekerek iki el ateş etti. Göğsünden iki kurşun alan Albaç olay yerinde hayatını kaybetti. Elini kana bulayan koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.