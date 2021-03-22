Kocasına destek için başladığı arıcılıkla iki kadına daha istihdam sağladı - Son Dakika

Adana'da 4 yıl önce eşine yardımcı olmak amacıyla başladığı arıcılığı mesleği haline getiren Merve Demirel, 200'e ulaşan kovan sayısıyla hem aile gelirini arttırdı hem de başka kadınlara da istihdam sağladı.

Pozantı ilçesinde yaşayan Merve Demirel, arıcılık yapan eşi Murat Demirel ile evlendikten sonra kocasının yönlendirmesiyle bu mesleği öğrenmeye başladı.

İlk dönemlerde arı sokmaları nedeniyle sık sık bu işi yapmaktan vazgeçmeyi düşünen Demirel, her şeye rağmen kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendi.

Demirel, AA muhabirine, evlenmeden önce herhangi bir tarımsal faaliyette bulunmadığını, evlilik sonrası bu sektörle tanıştığını belirtti.

Eşinin kendisine yardım etmesini istediğinde önce arılardan çok korktuğu için yapamayacağını düşündüğünü anlatan Demirel, "İlk zamanlarda sokulduktan sonra bu işi yapmak istemiyorsunuz, bayağı tereddüt ediyorsunuz. Sonrasında zaten alışıyorsunuz. Arılara korkmadan yaklaşmanız lazım, korktuğunuzu bildiği an sizi sokmaya çalışır. Korkmadıkça onlar zarar vermemeye başlıyor, böylece alıştım. Başladıktan sonra çok zevkli bir iş olduğunu anlıyorsunuz." diye konuştu.

Demirel, eşine yardım ederken onun mutlu olmasının kendisini daha da mutlu ettiğini belirtti.

Eşinin satılan balların parasını kendisine verdiğini aktaran Demirel, "Eşimin yapmış olduğu iş artık benim de işim oldu. Ben de meslek sahibi oldum. Birlikte para kazanmak, daha çok üretmek beni daha çok mutlu ediyor." dedi.

"Kaç kere geldi arı soktu ağlayarak gitti"

Murat Demirel de evlilik sonrası işini büyütme düşüncesi olduğunu, ancak kendisine yardımcı olacak birisi olmadan bunun mümkün olmayacağı gerekçesiyle eşinden yardım istediğini anlattı.

Eşinin teklifini kabul etmesiyle ona mesleği öğretmeye başladığını belirten Demirel, şöyle devam etti:

"Sağ olsun beni kırmadı. Kaç kere geldi arı soktu ağlayarak gitti, ama yılmadı geri geldi. Devamlı benim yanımda mücadele verdi. Sabah erken kalkıp birlikte arıya giriyoruz. Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Bu şekilde bana çok büyük destek veriyor. Yanımda olması bile yetiyor benim için."

Demirel, 80'den 200'e çıkan kovan sayılarıyla işlerinin daha da büyümesiyle iki kadına daha istihdam kapısı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.