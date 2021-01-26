Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan açık saçık fotoğrafını paylaştı

Bir döneme damga vuran izdivaç programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife, sürpriz bir karara imza atarak sosyal medya hesabından kocası Kemal Ayvaz'la birlikte çektirdiği bütün fotoğrafları sildi. Daha önce de kocasından boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Hanife, bu kararından vazgeçmiş ve kocasına bir şans daha vermişti.

"KEMAL'E İNAT ORASINI BURASINI AÇMIŞ"

Kocasıyla fotoğraflarını silen Hanife, son olarak 2019 yılına ait bir fotoğrafını paylaşıp "Ömür uzun bir yol" notunu düştü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "Yine Kemal'le kavga etmiş ve Kemal'in hoşlanmayacağını bildiği halde yine ona inat orasını burasını açmış", "Kız sen yine mi ayrıldın Kemal'den?", "Trabzon lu bir adamla geçinmek çok zor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Hanife'nin o paylaşımı;