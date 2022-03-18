KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ - Son Dakika
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KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ

18.03.2022 22:44

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi.

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti. İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ
KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ
KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ

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Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCASINA KIZIP, BEBEĞİNE ŞIRINGA İLE ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ - Son Dakika
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