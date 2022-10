KOCASINA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİ TAMİRHANEDE USTA OLDU

SURİYE'deki iş savaştan dolayı ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen Mırvat Asaad (31), araç farı tamirhanesinde çalışarak ev ekonomine katkı sağlıyor. Kocasına yardım etmek amacıyla başladığı işte ustalaşan 4 çocuk annesi Asaad, Far parlatma, kırık farı tamir etme, söküp yenisini takma gibi tüm işlemleri yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, bunun erkek işi olduğunu söylüyorlar dedi.

Suriye'deki iç savaştan dolayı 2013 yılında Türkiye'ye gelen ve Hatay'ın Antakya ilçesine yerleşen Ömer ve Mırvat Asaad çifti, araç farı tamirhanesinde omuz omuza vererek çalışıyor. 5 yıl önce Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde farı lambası tamirhanesi açan Ömer Asaad (42), kısa sürede çevre edinmeye başladı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle her gün eve yorgun giden kocasının bu durumuna üzülen Mırvat Asaad, bu işi öğrenmeye karar verdi.

'TAM ANLAMIYLA HER ŞEYE HAKİM OLDUM'

Ev işinin yanı sıra sanayide kocasının yanında çalışmaya başlayan Asaad, 'Kocama yardımcı olmak için bende bu işi öğrenmeye karar verdim. Önceleri gelip burada vakit geçirdim, yardımcı oldum ve baktım ki işi sevmeye başladım. İki yıldır bu işi yapıyorum. Artık tam anlamıyla her şeye hakim oldum. Bu işle alakalı, bana zor gelen bir şey yok. Müşterileri karşılıyorum, ne istediğini anlıyorum ve gerek far parlatma gerek kırık farı tamir etme gerekse de yeni far söküp yenisini takma gibi tüm işlemleri yapıyorum. Far ile ilgili her şeyi öğrendim ve yapıyorum. Ola ki, kocamın bir işi çıktı. Ben tüm işi idare edecek seviyeye geldim. Sanayide herkes bizi tanıyor, komşularımızla sürekli kontak halindeyiz, Türk arkadaşlarımız da müşteri olunca bize yönlendiriyorlar. Güzel bir birlikteliğimiz var' dedi.

'KADINLAR KAFASINA KOYDUĞU HER İŞİ ÖĞRENİR VE YAPAR'

Kadınlar için hiçbir şeyin zor olmadığını dile getiren Asaad, şunları söyledi 'Beni görenler şaşırıyor, bunun erkek işi olduğunu söylüyorlar. Ama ben diyorum ki, kadınlar kafasına koyduğu her işi öğrenir ve yapar, onun için zor bir şey yoktur. Ben buradaki mesaiden sonra da evime gidiyorum, ev işimi yapıyor ve 4 çocuğuma bakıyorum.'

'AYNI İŞİ ORADA DA YAPMAK İSTİYORUZ'

2013 yılında Türkiye'ye geldiklerinde ticaret ile uğraştığını daha sonra bu işletmeyi açtığını belirten Ömer Asaad, 5 yıldır burada çalışıyorum. Eşim de daha sonra bana yardımcı olmak için geldi ve tüm işi öğrendi. Artık o da bu işte usta oldu. Burada işini bitirdikten sonra da eve gidiyor, oradaki işlerini de yapıyor. Belki yoruluyoruz ama çok şükür memnunuz. Suriye'deki savaşın bitmesini ve ortamın düzelmesini bekliyoruz. Ülkemize dönüp, eşimle beraber aynı işi orada da yapmak istiyoruz? dedi.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı konusunda kendilerine imkan sunan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Asaad, öte yandan Türk vatandaşlarına da desteklerinden dolayı da şükran borçlu olduklarını ifade etti. Aracının farlarını temizletmek için geldiğini söyleyen Cüneyt Akoğlu, 'Erkek beklerken, bizi kadı karşıladı. Kendisi yaptı far işlemini maşallahı var. Bu kadar iyi iş çıkaracağını düşünmemiştim' diye konuştu.