Kocasinan 2019'da 2 bin 900 yuvanın temelini attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan 2019'da 2 bin 900 yuvanın temelini attı - Son Dakika

Kocasinan 2019'da 2 bin 900 yuvanın temelini attı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi'nde 2019 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 900 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

Kocasinan 2019'da 2 bin 900 yuvanın temelini attı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'nde 2019 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 900 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi. Genç çiftlerin yuva kurmak için ilk heyecanlarına tanıklık eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.


Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Yeni evlenen çiftlere 'Nikah Seti', bebeği olan ailelere ise 'Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerini, verdiği hediyelerle taçlandırıyor. Kocasinan Belediyesi nikah dairesinde 2019 yılı içerisinde toplam 2 bin 900 çiftin evlilik işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu anlamda Ağustos ayının nikah işlemleri açısından en yoğun geçen ay olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, "Aile; toplumun temel dinamiklerinden biridir" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerinin mutlu anlarında yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Modern nikah salonumuzla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içerisinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan 'Nikah Seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Genç çiftlerimizin vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve mukaddes değerlerimize sahip çıkacak bir yuva kurmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."


Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
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