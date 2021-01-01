Kocasinan Belediyesinde 2020'de 2 bin 800 nikah kıyıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020'de evlendirme memurluğu tarafından 2 bin 800 nikah kıyıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, dünya evine giren çiftlerin mutlu günlerine ortak olduklarını belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak nikahların kıyıldığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mimarsinan Parkı'nda açık havada ve modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan dezenfekte edilmiş 'Nikah Seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."