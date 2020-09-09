Kocasinan 24 saat mesaide - Son Dakika

Korona virüs (covid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde başlattığı temizlik ve dezenfekte seferberliğine ivme kazandırdı. "Bütün gayretimiz, daha sağlıklı bir Kocasinan'da hemşehrilerimizin yaşaması içindir" diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılı çalışmalarla ilçe halkına daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre sunduklarını söyledi.

Belediye olarak daha güzel bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çekerek, "Modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinan'ın çehresini değiştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunları yaparken de hijyen ve temizlik çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanların hijyen temizliğini yapıp, ardından dezenfekte ediyoruz. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir" ifadelerini kullandı.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunmak için gece gündüz çalışıyor. Çalışmalarını Kocasinan'ın dört bir köşesine yoğunlaştıran Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 200 personelle yol süpürme aracı, kaldırım süpürme aracı, geri dönüşüm toplama aracı, çöp toplama aracı, kaldırım yıkama aracı gibi modern temizlik araçlarından oluşan filoyla ilçe genelinde temizlik ve hijyen faaliyeti yürütüyor. Ekipler cadde, sokak ve kaldırımların temizliğinin yanı sıra tüm açık alanlarda dezenfekte çalışması yaparak, vatandaşlara hijyenik bir ortam sunuyor. - KAYSERİ