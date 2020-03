Kocasinan'a 5 yılda 23 adet basketbol, 55 adet futbol sahası yapıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yılda; ekonomik değeri 10 milyon 622 bin Türk Lirası olan 23 adet basketbol sahası ile 55 adet futbol sahası yapıldı. Kocasinan Spor Kulübü bünyesinde bin 482 lisanslı sporcunun eğitim gördüğünü belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok spor yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek; "Amacımız; sporla bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir" dedi.



'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' özdeyişini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin kazancına olacağına dikkati çekerek; "Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Birçok spor branşının olduğu gibi amatör sporun merkezi Kocasinan'dır. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan, sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü'nün başarıları şehrimiz adına da gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler biliyoruz ki; hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla birlikte olacaktır. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle 5 yılda; 23 adet basketbol ve 55 adet futbol sahasını ilçemize kazandırdık ve spor alanında birçok yatırım yaptık. Amacımız; spor çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için gençlere yönelik hizmetleri artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ