Son Dakika Haberleri: Kocasinan'a Kentsel Yenileme ile Yeni Çehre

Kocasinan'a Kentsel Yenileme ile Yeni Çehre

14 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye fonksiyonel sosyal konutlar yapıldığını belirterek, mahallelerde ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin ve yaşam alanlarının da yapılacağı müjdesini verdi.

Kocasinan'a Kentsel Yenileme ile Yeni Çehre, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye fonksiyonel sosyal konutlar yapıldığını belirterek, mahallelerde ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin ve yaşam alanlarının da yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal konutları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet ederek, örnek dairenin odalarını da tek tek gezdi. Kocasinan'ı daha modern ve daha konforlu bir ilçe haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kentsel yenileme ile birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal konutlar oluşturduklarını vurguladı. Kentsel yenileme çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Buradaki konutların yapılmasıyla birlikte mahallede ihtiyaç duyulan sosyal tesislerin, yaşam alanların ve farklı etkinlik alanları inşallah bölgeye en kısa zamanda kazandırılacak. Kocasinan bölgesinde özellikle Kocasinan Akademi çatısı altında sosyal tesislerin yapılması noktasında çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Kocasinan'ı, diğer mahallelerde ki benzer çalışmalarla birlikte en kısa zamanda yenileyeceğiz. Konutlarımızın kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Çolakbayrakdar, yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurma noktasında gayretli çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:30 Kaynak: İHA

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