Kocasinan, Ahi Evran'da kentsel dönüşümü hızlandırıyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Ahi Evran Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmaları kapsamında Ahi Evran Mahallesi'nde A blok 84 dairenin kat karşılığı ihalesinin 20 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini vurguladı. Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kocasinan bölgesi delindiği zaman, kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardan geliyor. Köhne binalar ve imarsız yapılaşmalar adına başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerimiz, her bir mahallelerimizde birer birer hızlıca devam etmektedir. Bizim için önemli olan kentsel dönüşümde, önceliğimiz sosyal bir dönüşümdür. Bölgenin ihtiyaçları olan her türlü sosyal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. 1 buçuk milyon metrekare alanda dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Ahi Evran Mahallemizdeki dönüşüm çalışmamızla buranın çehresi değişecek ve yeni bir mahalle olacak. Ayrıca bölgenin yaşam standardını yükseltecek farklı ve özellikli projeler hayata geçireceğiz. Kocasinan'ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri'de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ahi Evran Mahallesi'nde A blok 84 dairenin kat karşılığı ihalesinin 20 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan ihale şartname ve eklerinin Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği gibi 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ