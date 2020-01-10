Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Son Dakika

Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi, 14 merkezde 33 bin 289 kişiye eğitim verdi.

Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi, 14 merkezde 33 bin 289 kişiye eğitim verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı olmaları için farklı branşlarda kurs açtıklarını belirtti.

Kocasinan Akademi ile her alanda daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak rutin hizmetlerin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyorsa kendilerinin de aynı gayreti gösterdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 3 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi'de bu zaman kadar 14 kurs merkezinde 86 branşta 33 bin 289 kişiye eğitim hizmeti verdik. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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