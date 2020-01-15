Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor - Son Dakika

Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor

7 saat önce

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi'de kadın kursiyerlere cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor.

Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi'de kadın kursiyerlere cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Ziyagökalp Tesislerinde açılan kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kursla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kursiyerlerin aldığı eğitimle hem meslek sahibi olduklarını hem de aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

Cilt bakımı ve makyaj teknikleri kursuna katılan kadınların saç kesimi, saç örgüsü, boyama, makyaj ve cilt bakımını uygulamalı öğrendiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkarmak ve meslek sahibi olabilmeleri için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Modern tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor. Ayrıca hanım kardeşlerimizin daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Bu kurslara yoğun ilgi gösteren hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor."

Kuaför ve cilt bakımı eğitmeni Yasemin Poyraz ise kursiyerleri, usta ve usta öğretici alanında yetiştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, Cilt Bakımı, Kocasinan, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:02 ABD Dışişleri Bakanlığı: "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma... - Son Dakika
23:00 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
23:00 Muğla aslı baş davasında sanıklara beraat - Son Dakika
23:00 Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Akademi'de cilt bakımı ve makyaj teknikleri eğitimi veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]