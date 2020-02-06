Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı - Son Dakika

Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı

6 saat önce

Her geçen gün hızla büyüyerek farklı branşlarda kurslar açan Kocasinan Akademide, ikinci dönem eğitimleri başladı.

Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı, System.String[]

Her geçen gün hızla büyüyerek farklı branşlarda kurslar açan Kocasinan Akademide, ikinci dönem eğitimleri başladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililer' in sosyal, kültürel ve mesleki açıdan daha donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi için farklı branşlarda kurslar açtıklarını söyledi.


Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İkinci dönemde bir çok branşta kurslarımız başlarken, bazı kurslarımıza kayıtlarımız da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Kocasinan Akademi çatısı altında tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem öğreniyor, hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirme fırsatı buluyorlar. Ayrıca bayanların daha donanımlı bireyler olarak sosyal hayatta yer alabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Bu kurslara hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Kadın kursiyerlerimiz böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de bu yönde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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