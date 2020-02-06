Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı - Son Dakika

Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı

7 saat önce

Kocasinan Akademi'de ikinci dönem eğitimleri başladı.

Kocasinan Akademi'de ikinci dönem kursları başladı, System.String[]

Kocasinan Akademi'de ikinci dönem eğitimleri başladı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin sosyal, kültürel ve mesleki açıdan daha donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi için farklı branşlarda kurslar açtıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İkinci dönemde birçok branşta kurslarımız başlarken, bazı kurslarımıza kayıtlarımız da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Kocasinan Akademi çatısı altında tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem öğreniyor, hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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