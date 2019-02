Kocasinan Akademi'nin Kursiyerleri Hem Meslek Öğreniyor Hem Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de eğitim gören kursiyerlerin yeni meslekler öğrenirken diğer yandan ise ev ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen kurslar sayesinde vatandaşlar hem üretiyorlar hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bu kurslarda eğitim gören kursiyerlerden 62 yaşındaki ev hanımı Seher Üstündağ, akademide aldığı eğitim sayesinde kağıt rölyef alanında birbirinden güzel sanat eserleri üretiyor. Duygularını aktardığı toplam 53 eseri 'Bin Bir Emek' temasıyla Kayseri Park AVM'de sergileyen Seher Üstündağ, Kocasinan Akademi sayesinde hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de bu yaşta örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi. Belediyenin böyle bir imkan sunmasından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Üstündağ, en büyük destekçilerinden olan Kocasinan Akademi eğitmenlerinden Kağıt Rolyef Eğitmeni Gülsüm Sağır'a ve ailesine teşekkür etti.



Seher Üstündağ'a destek veren 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ise, bu tür sanat faaliyetlerin toplum arasında daha da gelişmesi temennisinde bulunarak, her biri emek gerektiren ürünler için kursiyeri tebrik etti.



Kocasinan Akademi'nin her geçen gün büyüdüğüne ve Kayseri'ye hizmet ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kurulduğundan bu yana 2 yıl olmasına rağmen tesislerimizde birçok başarı elde ettik ve nice yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Başarılarımız, kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesindedir. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Özellikle hanım kardeşlerimiz, Kocasinan Akademi'de bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer yandan ise ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile hayatın her alanında ilçe sakinlerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

