Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, koronavirüs tedbirlerine herkesin uymasını istedi.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Evlerimizde kaldığımız süreç içerisinde biliyorum ki herkes farklı farklı kazanımlar geliştiriyor. Sigara içen kardeşlerim, lütfen evimizde kaldığımız süreç içerisinde kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin. Bu şekilde sigarasız bir hayata 'merhaba' diyelim."