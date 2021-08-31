Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, park ve spor tesislerini inceledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde başlatılan mevcut parkları yenileme çalışmaları kapsamında, park ve spor tesislerini inceledi.

Beyazşehir Mahallesi'nde Florya, Kelebek, Elmaağaçlı ve Özkar parkları ile spor tesislerini inceleyen Çolakbayrakdar, bölgede faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, ilçeye bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken, diğer yandan da mevcut parklarda yenileme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Mevcut parklarımızı yenilerken daha fazla yeşil alan olması için hassasiyet gösteriyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı ve yetişkinlerin spor alanları olan parklarımızı, daha fonksiyonel hale dönüştürüyoruz. Amacımız, parklarda, herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.