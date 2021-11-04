Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TÜBİTAK sergisini açtı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi kapsamında Osman Zeki Yücesan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan proje sergisinin açılışını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin stantlarını gezen Çolakbayrakdar, öğrencilerden bilgi aldı.

Projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Çolakbayrakdar, başarılar diledi.

Serginin hayırlı olması temennisinde bulunan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de Kocasinan Belediyesinin eğitimin her alanında yer aldığını belirtti.