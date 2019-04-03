Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Mazbatasını Aldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adalet Sarayında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adalet Sarayında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.



Mazbatasını Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Bora'dan alan Çolakbayrakdar, tören sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay süren bir seçim sürecinin ardından onurlu bir görevi devralmanın, yeniden hemşehrileri tarafından layık görülmenin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.



Kocasinan'da kendilerine oy versin vermesin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin belediye başkanı olma yaklaşımı ile çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, 400 bin kişinin belediye başkanı olduğunu belirtti.



Kadın erkek, genç yaşlı herkesin belediye başkanı olduğunu ve herkesin hayatına dokunacak işler yapacağını kaydeden Çolakbayrakdar, şunları söyledi:



"Biliyorum ki Kocasinan'da aldığımız bayrağı daha iyi yerlere getirecek şekilde taşımalıyım. Bugüne kadar da şükür Allah'a, göreve başladığımız günden bu güne kadar geldiğimiz noktada ve bundan sonrası da Allah nasip ederse, önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok daha büyük işler yapmalıyız. Çok daha önemli işleri hayata geçirmeliyiz. Bunları mesai arkadaşlarımla, teşkilatımla ve en önemlisi hemşehrilerimizle beraber yapacağız. Bize inanan, güvenen, destek veren herkesi mahcup etmemek, onların başını dik tutabilmek için inşallah gecemizi gündüzümüze katma noktasında verdiğimiz sözü burada tekrardan yineliyorum."



Törene AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

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