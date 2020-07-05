Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birinci ve ikinci bölge muhtarlarının ardından üçüncü ve dördüncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, muhtarlarla Kocasinan'da yapılacak çalışmaları değerlendiren Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmek ve daha güzel hizmet sunabilmek için yoğun çalıştıklarını belirtti.

Toplantının asıl amacının yapılacak belediye faaliyetlerinde mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerinin alınması olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

" Mimarsinan, Fevzi Çakmak, Sahabiye, Erciyesevler, Yıldızevler, Uğurevler, Gevhernesibe, Haci Saki, Yunus Emre, Yavuz, Ziyagökalp, Yenidoğan, Şeker ve Sanayi mahalleleri muhtarlarının talep ve önerilerini dinledik. Her geçen gün bir önceki günden daha güzel hizmet sunabilmenin kaygısı içerisindeyiz. İnşallah tüm taleplere en hızlı ve etkili şekilde cevap vereceğiz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha huzurlu ve daha mutlu olabilecekleri fiziki ortamları oluşturabilmektir. Hizmetlerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız."

Mahalle muhtarları ise ilettikleri sorunların Belediye Başkanı Çolakbayrakdar tarafından anında çözüme kavuşturulduğunu belirterek teşekkür etti.