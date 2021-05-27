Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi

27.05.2021 15:11
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, katıldığı bir canlı yayın programında bir vatandaşın Argıncık Bölgesi'nde esnafların denetlenmesi talebini anında yerine getirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, katıldığı bir canlı yayın programında bir vatandaşın Argıncık Bölgesi'nde esnafların denetlenmesi talebini anında yerine getirdi. Toplum sağlığı için her zaman olduğu gibi bu süreçte de zaman kavramı olmadan büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir noktasına hizmet ulaştırdıklarını ve vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Bir programın canlı yayın konuğu olan Başkan Çolakbayrakdar, bir vatandaşın Argıncık Bölgesi'nde esnafların denetlenmesi talebine kayıtsız kalmadı. Canlı yayında Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu'nu arayıp, talimatlar veren Başkan Çolakbayrakdar, toplum sağlığı için gerekli bütün önlemleri aldıklarını ve özellikle bu süreçte daha sıklıkla denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için yoğun gayret sarf ediyorlar" dedi. Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Yaklaşık 2 asırdır var olan Zabıta Teşkilatı, özellikle pandemi sürecinde sahada fedakarca çalışmaktadır. Pazar yerlerindeki çalışmaların yanı sıra hem Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki katkılarından hem de sahada herhangi bir ihtiyaç olduğunda ilk akla gelenlerden birisi olan Zabıtamızı, vefakar çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah en kısa süre içerisinde içinden geçmiş olduğumuz bu salgından kurtulup, eski günlerimizdeki gibi huzur içerisinde yaşamaya devam ederiz. Gayretimiz, çabamız, vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin toplum menfaatini koruyup gözeterek, esnaf ilişkilerinde daha şefkatli ve daha adaletli davranmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kocasinan Kaymakamlık Denetim Komisyonu Ekibi tarafından denetim gerçekleştirilen esnaflar ise hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için denetimlerin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayarak, "Zabıta ekibimiz, sürekli denetim gerçekleştiriyor. Bu denetimlerden çok memnun oluyoruz. Bundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi
Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar vatandaşın talebini canlı yayında yerine getirdi - Son Dakika


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