Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

11.07.2022 16:05
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca çalışan personelin bayramını kutladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca çalışan personelin bayramını kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Karpuzatan mevkisinde belediyeye ait atölyede makine ikmal, temizlik, fen işleri, veterinerlik ve park-bahçeler müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Programa, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Çalışanların bayramını kutlayan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirtti.

Personelin gece gündüz demeden vatandaşa hizmet için çalıştığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1500 kişiyle her alanda vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yüzünü güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle bizler yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum."

Çolakbayrakdar, Kayseri'nin belediye çalışanlarına haklarını fazlasıyla verme konusunda da örnek bir şehir olduğunu aktardı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik de işçilere bayram öncesi çifte bayram yaşattığı ve her zaman işçinin yanında yer aldığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çolakbayrakdar, personele kavurma ikram etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı - Son Dakika

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