Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki fidan üretim alanlarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki fidan üretim alanlarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Gömeç ve Oruç Reis mahallelerindeki fidanlık üretim alanını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Daha yeşil bir Kocasinan inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye çalıştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Gömeç ve Oruç Reis mahallelerimizdeki fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerin bir kısmını sonbaharda bir kısmını da önümüzdeki yıl bahar mevsiminde toprakla buluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak en önem verdiğimiz faaliyetlerden biri de çevre. Daha yeşil Kocasinan noktasında hem diktiğimiz çeşitli bitkiler hem de bu bitkilerin yetiştirilmesi için oluşturduğumuz sera ve fidanlığımızda ürettiğimiz bitkilerle ilçemizin her bir köşesini yeşillendiriyoruz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, fidan üretim alanlarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]