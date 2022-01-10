Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, göz bandı takıp bastonla yolda yürümeye çalıştı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altınokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Murat Atmaca'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Çolakbayrakdar, görme engelli Mehmet Aykut'un seslendirdiği türkülere de eşlik etti.

Çolakbayrakdar, ayrıca programı takip eden basın mensuplarıyla da 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle "Gesi Bağları" türküsünü söyledi.

Bir süre görme engelli vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, daha sonra sokağa çıkarak göz bandı taktı, eline aldığı bastonla yolda yürümeye çalıştı.

Çolakbayrakdar, yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların haftasını ve gazetecilerin gününü kutladığını söyledi.

Altınokta Körler Derneği'nin yeni yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Çolakbayrakdar, "Ben şimdi kısa bir yerde önce eğitim aldım, daha sonra yürüdüm. Hakikaten zor bir şey. Allah herkese sağlık versin. Elimizde bulunan nimetlerin kıymetini bilmemiz lazım. Birlikte yaşadığımız kardeşlerimize gerek trafikte gerekse yaya olarak karşılaştığımız zaman önceliği vermemiz ve onların hayatını kolaylaştırmamız gerektiğini bir kez daha burada yaşayarak görmüş olduk." ifadesini kullandı.