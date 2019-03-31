Son Dakika Haberleri: Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar Oyunu Kullandı

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar Oyunu Kullandı

44 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile beraber oylarını kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar Oyunu Kullandı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile beraber oylarını kullandı.

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar oyunu kullanmak için Melikgazi ilçesinde bulunan Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Eşi Fatma Çolakbayrakdar ile beraber kapıdan yürüyerek giren ve vatandaşlarla selamlaşan Çolakbayrakdar, 1013 numaralı sandıkta oyunu kulandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ahmet Çolakbayrakdar;

" Öncelikle şahsımıza, ailemize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Yaklaşık 90 gündür bir kampanya sürecinde vatandaşlarımıza kendimizi ve neler yapacağımızı anlattık. Bundan sonra sandık artık vatandaşın önünde. İradesi sandığa yansıyacak. Bugünün neticeleriyle, bundan sonrasıyla ilgili bütün ilerimizin yeni yönetim şekli belirlenecek. Yeni gelecek arkadaşlarla yönetimin hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri'de kampanyalarımız sükunet içerisinde geçti ve inşallah bugün seçimin ve akşam seçimden sonrasının da sükunetli bir şekilde neticelenmesini diliyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:37 Kaynak: İHA

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