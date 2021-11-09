Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Seyrani'deki kentsel dönüşümü anlattı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü gazetecilere anlattı.

Mahallede gazetecilerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, görsellerle mahallenin önceki ve sonraki durumunu gösterdi.

Çolakbayrakdar, belediye olarak 10 noktada kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini söyledi.

Seyrani Mahallesi'nde 45 hektarlık alanda dönüşümün sürdüğünü anlatan Çolakbayrakdar, "2019 yılında 'Yaşamak için yaşatmak için' sloganıyla yeni dönemde yola çıktık. 2015 yılından bu yana burayı ilmek ilmek işliyoruz. İçinde oturulmayan metruk binalar da vardı, yaşanılan evler de vardı. Bir yandan burada yaşayan insanları yeni bir hayata inandıracaksınız bir yandan da müteahhitleri inandıracaksınız." diye konuştu.

Proje alanı içinde 3 bin 472 konutun yer aldığını aktaran Çolakbayrakdar, bunlardan 504'ünün teslim edildiğini, 336'sının inşaatının sürdüğünü, konut olarak projenin yüzde 25'inin tamamlandığını kaydetti.

Çolakbayrakdar, kısa süre içinde mahallenin ihtiyacı olan inşaat halindeki okulun tamamlanacağını, yolların düzenleneceğini ve parkların inşa edileceğini sözlerine ekledi.