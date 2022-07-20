Kocasinan Belediye Başkanı Palancıoğlu, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Torun'u ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan Belediye Başkanı Palancıoğlu, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Torun'u ağırladı

20.07.2022 17:11
Kocasinan Belediye Başkanı Palancıoğlu, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Torun'u ağırladı

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun'u makamında ağırladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun'u makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Torun'u başarısından dolayı kutladı.

Bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Palancıoğlu, "Kayseri Türkiye'de büyük bir başarıya daha imza atmış durumda. Tebrik ediyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. İnşallah istemiş olduğu bölümü ve üniversiteyi kazanır, orada eğitim hayatına devam eder. Allah yolunu açık etsin." ifadesini kullandı.

Torun ise çok mutlu olduğunu aktararak, misafirperverliği için Palancıoğlu'na teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı TFF Kurulları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi TFF Kurulları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Palancıoğlu, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Torun'u ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:18:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediye Başkanı Palancıoğlu, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Torun'u ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement